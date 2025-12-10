|
10.12.2025 09:36:51
This Bitcoin Spinoff Has Dominated With 30% Gains This Year, While BTC Lagged Behind
This article This Bitcoin Spinoff Has Dominated With 30% Gains This Year, While BTC Lagged Behind originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1693
|
0,0001
|
|
0,01
|Japanischer Yen
|
182,41
|
0,0300
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,8738
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,9354
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0967
|
0,0003
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.