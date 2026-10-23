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23.10.2026 08:00:00
This Top Investment Strategist Thinks a Bitcoin Supercycle Is Coming Soon. Here's Why He's Wrong.
Despite quite a few predictions to the contrary, a Bitcoin (CRYPTO: BTC) "supercycle" probably isn't coming anytime soon, and past supercycle calls have a poor record.
That hasn't dented the conviction of James Thorne, chief market strategist at Canadian wealth manager Wellington-Altus Private Wealth, who said he expects a run "for the ages" on Oct. 15 in an interview with Bitcoin Magazine.
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