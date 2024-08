Toincoin im freien Fall – Was ist mit dem Gründer los?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Toncoin gehörte in den ersten Monaten des Jahres zu den am schnellsten wachsenden Kryptowährungen am Kryptomarkt. Doch davon ist in den letzten Tagen nichts mehr zu spüren, sogar das komplette Gegenteil ist aktuell der Fall. Von einem Ende der Kursverluste ist allerdings noch nichts zu verspüren. Doch wie könnte es jetzt weitergehen und was sind eigentlich die Gründe für die deutlichen Verluste?

Jetzt den Presale von PEPE Unchained entdecken

Toncoin – Die Kryptowährung von Telegram

Bei Toncoin handelt es sich im Grunde um eine Blockchain-Plattform, die vom Messenger-Dienstleister Telegram stammt. Aus diesem Grund wird sie auch als Telegram Open Network (TON) bezeichnet und konnte bereits von Beginn an ein hohes Wachstum erzielen. Das hohe Wachstum der Plattform führte auf der anderen Seite dazu, dass auch der TON-Token deutlich an Wert gewonnen hat, zumindest in den ersten Monaten des aktuellen Jahres. Von rund 2,30 US-Dollar ging es somit auf 8,24 US-Dollar am 15. Juni, was gleichzeitig auch das ATH darstellt.

Bereits vor dem Start der Programmierung war die Unterstützung hoch, zu den anfänglichen Sponsoren gehörten unter anderem Milliardäre wie Abramowitsch, die insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar in das Projekt investierten. Das Ziel war es bereits von Beginn an, ein Ökosystem ins Leben zu rufen, welches für günstige Transaktionskosten und Schnelligkeit steht und damit Ethereum, Bitcoin und Co. übertrifft. Doch eines darf nicht vernachlässigt werden: Die Abhängigkeit von Telegram, die im aktuellen Moment zum Verhängnis wird.

Vom Meme-Coin PEPE Unchained profitieren

Der Telegram-Gründer im Visier der Behörden

Innerhalb der letzten Tage stürzte der Toncoin bis auf einen Kurs von 5,45 US-Dollar ab, was einen Verlust von rund 34 US-Dollar bedeutet. Schuld an den massiven Verlusten ist der Gründer von Telegram selbst, namens Pawel Durow. Der Grund dafür ist eine Anklage gegen den 39 jährigen, sich wegen Drogenhandels, der Geldwäsche, des Betrugs und mehrerer Vergehen im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch mitschuldig gemacht zu haben. Über mehrere Jahre hinweg soll der Telegram-CEO nicht genügend mit den Behörden kooperiert hat, was Abhörmaßnahmen und Kriminalitätsermittlungen verhindert haben soll, sowie keine geeigneten Gegenmaßnahmen installierte. Kein Wunder, dass eine grundlegende Diskussion rund um Telegram entfacht ist.

Derzeit ist Durow wieder auf freiem Fuß, zumindest vorübergehend, nachdem er eine Kaution in Höhe von 5 Millionen US-Dollar bezahlt hat. Viele Experten üben aktuell scharfe Kritik an den Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden aus Frankreich und sehen die Festnahme als politisch motiviert. In diese Diskussion stieg auch der französische Präsident Emmanuel Macron unmittelbar ein und stritt die Vorwürfe ab, dass es sich um eine politisch motivierte Maßnahme handele. Aber was bedeutet das für den Toncoin? Da über den Ausgang der Anklage nur spekuliert werden kann, kann keine zuverlässige Aussage darüber getroffen werden, welche Folgen für den Toncoin zu erwarten sind. Eines ist jedoch klar, für den Kurs kann es schnell in beide Richtungen gehen.

PEPE Unchained setzt auf ein eigenes Krypto-Ökosystem

Während der Toncoin in den letzten Tagen deutlich Federn lassen musste, hat der $PEPU-Token von PEPE Unchained die Marke von 11 Millionen US-Dollar geknackt. Im Zentrum des Presales steht dabei die Meme-Figur ins PEPE, der kleine grüne Frosch, der sich in den letzten Jahren einen festen Platz in der Kryptoszene erobert hat. Doch PEPE Unchained ist weit mehr als nur ein typischer Meme-Coin, der ausschließlich von seiner Beliebtheit lebt. Das Team hinter dem Projekt plant den Aufbau eines eigenen Krypto-Ökosystems, das mit Abschluss des Vorverkaufs an den Börsen gelauncht werden soll. Damit setzt das Team von PEPE Unchained ebenso wie der Toncoin auf eine eigene Blockchain.

Technisch basiert dieses Vorhaben auf der Layer-2-Blockchain von Ethereum, die für schnelle, skalierbare und kostengünstige Transaktionen bekannt ist. Bis das Börsenlisting erfolgt, kann der Token allerdings ausschließlich über die Website des Projekts in wenigen einfachen Schritten erworben werden. Dabei ist jedoch Eile geboten, da der Preis pro Token kontinuierlich steigt – das nächste Mal bereits in wenigen Stunden. Aktuell liegt der Preis bei günstigen 0,0093851 US-Dollar pro Token. Zusätzlich wird ein Staking-Programm für die nächsten zwei Jahre angeboten, welches Anlegern weitere Ertragsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig die Käufer an PEPE Unchained bindet.

Hier gehts zur Website von PEPE Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.