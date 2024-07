Toncoin-Entwicklung: Raketenstart durch Neuerung?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Toncoin Entwicklerteam hat die Einführung der Bitcoin-Cross-Chain-Bridge angekündigt. Diese neue Funktion verspricht, das Zusammenwirken zwischen Toncoin und Bitcoin zu verbessern, was potenziell die Art und Weise, wie diese Kryptowährungen interagieren, gänzlich verändern könnte. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Besitzer des Toncoin, wovon auch Anleger profitieren könnten.

Heute zeigt die TON-Preisprognose einen Rückgang von 2,1% in den letzten 24 Stunden trotz gestiegener Entwickler-Aktivität im Netzwerk. Der Preis von TON steht aktuell bei 7,17 Dollar und das tägliche Handelsvolumen ist um 25% auf 272 Millionen Dollar gesunken. Im Vergleich dazu hat Bitcoin in den letzten 24 Stunden 0,8% seines Kurses einbüßen müssen.

Projekt erweiterte Einsatzmöglichkeiten

Die Open Network (TON) Foundation, die Verwaltungseinheit des auf Telegram basierenden Blockchain-Netzwerks TON, kündigte an, dass eine neue Infrastruktur zur Erhöhung der Bitcoin-Nutzung auf ihrer Plattform bald in Betrieb genommen wird.

Die neue Infrastruktur, genannt TON Teleport BTC, ist darauf ausgelegt, Transfers zwischen Bitcoin und TON zu erleichtern. Ihr Hauptzweck wird es sein, die Verwendung von Bitcoin innerhalb des TON-Ökosystems zu erweitern. TON ist bekannt für seine Nutzung der dezentralen Finanztools wie beispielsweise Krypto-Wallets, Integrationen in Telegram, aber auch für die Anwendung in dezentralen Apps wie beispielsweise Spielen, wo das System als Zahlungssystem verwendet werden kann.

TON’s technischer Leiter Anatoliy Makosov erklärte die Funktionalität des neuen Features in seiner Erklärung. „Sie können jetzt Bitcoin auf TON übertragen und zurück, ganze einfach mit dem TON Teleport“, sagte er und fügte hinzu: „Diese dezentrale und sichere Technologie funktioniert ohne Zwischenhändler oder Grenzen. Alle Transaktionen werden durch Smart Contracts durchgeführt und von TON-Blockchain-Validatoren verifiziert.“

https://x.com/ton_blockchain/status/1813603873791046054

Makosov betonte auch die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit des neuen Features und sagte: „Das Speichern und Verwenden von Bitcoin auf TON ist so sicher wie das Bitcoin-Netzwerk selbst, aber deutlich günstiger und bequemer.“

TON Preisaussichten

Der Preis von TON tendiert bei den 50-Tage (grün) und über den 200-Tage (schwarz) einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA), was bestätigt, dass der Coin weiterhin in einem Aufwärtstrend ist. Laut aktuellen Daten hat die TON-Kursentwicklung zudem höhere Hochs gebildet, was auf einen steigenden Trend hinweist.

Der Vermögenswert befindet sich derzeit an der unteren Grenze des aufsteigenden Kanals, die in der Vergangenheit Unterstützung geboten hat. Es wird erwartet, dass der TON-Preis von dieser Unterstützung abprallt und um 32% auf 9,47 Dollar steigt, was ein neues Allzeithoch bedeuten würde.

Der Relative Strength Index (RSI) von TON ist in den unteren Bereich gefallen und liegt bei 46,9, was auf einen Abwärtstrend hinweist. Dies signalisiert, dass das bärische Momentum zunehmen könnte. Dennoch gibt es ein Unterstützungsniveau um 40–45 RSI, das in den letzten 10 Monaten nur viermal durchbrochen wurde. Angesichts der zunehmenden Entwicklung und der in die Ton-Blockchain fließenden Liquidität ist es unwahrscheinlich, dass der RSI unter 40 fällt.

Beachtenswert ist auch das Projekt WienerAI, das sich ähnlich wie TON mit dem Austausch von Währung im DeFi-Raum beschäftigt. Das Projekt will eine Tauschbörse auf den Markt bringen, wo mittels KI die Handelsmöglichkeiten und Sicherheitsaspekte optimiert werden.

Hier zu WienerAI und mehr zum KI Trading erfahren.

Während sich TON als Krypto-Wallet und Zahlungssystem etabliert, will WienerAI das Trading von dezentralen Token optimieren. Für Händler stellt sich immer wieder die Frage, welche Token am meisten Renditen bringen bzw. wie sicher die Smart Contracts hinter den Projekten sind. All dies genau zu evaluieren dauert in der Regel recht lange, wodurch viele Trader oft ein hohes Risiko eingehen müssen. WienerAI will diesen Prozess mittels künstlicher Intelligenz optimieren. Mit einfacher Spracheingabe können Trader ihre Anforderungen an das System stellen, welches daraufhin die passende Handelsmöglichkeit ermittelt. Dies kann von einfachen Anforderungen bis hin zu komplexeren Aufgaben reichen, da die KI in der Lage ist, große Datenmengen in sehr kurzer Zeit zu verarbeiten. Außerdem können die Smart Contracts automatisch überprüft werden, um betrügerische Coins vorzeitig zu erkennen. Dies zeigt auch die MEV-Protection, eine Möglichkeit, sich beispielsweise vor Sandwich-Attacken zu schützen, die gerade im Ethereum-Bereich sehr häufig vorkommen.

Die Community hinter dem Projekt ist stark gewachsen, was ein extrem wichtiger Faktor für ein Memecoin-Projekt ist. Die sogenannte Sausage Army, in Anspielung auf das Maskottchen des Tokens, zählt auf X schon über 15.500 Mitglieder, die eine Summe von über 7,5 Millionen Dollar in das Projekt investiert haben. Dies zeigt das große Interesse an dem Projekt, weshalb viele davon ausgehen, dass der Token beim Handelsstart auf den dezentralen Börsen eine entsprechende Steigerung erreichen wird. Einige Experten sprechen hier von Quoten bis hin zum Hundertfachen des Listingpreises. Der Presale läuft noch bis zum 31.07. Danach können die Token nur noch an den Börsen zum jeweiligen Handelspreis gekauft werden.

Hier zu WienerAI und der Möglichkeit, den Token noch im Vorverkauf zu sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.