Toncoin Kurs Anstieg: Ist der Trend langfristig?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Toncoin ($TON), einst von den Gründern des beliebten Messengerdienstes Telegram ins Leben gerufen, erlebt derzeit eine beeindruckende Rallye.

Toncoin Kurs Anstieg: Starkes Signal

Ursprünglich für schnelle und effiziente Transaktionen über Telegram konzipiert, musste sich der Dienst aufgrund regulatorischer Probleme vom Projekt zurückziehen. Die Community entwickelte TON jedoch stetig weiter, was zu einem bemerkenswerten Anstieg der Marktkapitalisierung auf 15,5 Mrd. Dollar führte. Damit ist TON inzwischen die achtgrößte Kryptowährung, direkt hinter XRP.

Im Gegensatz zu vielen anderen großen Kryptowährungen zeigte sich Toncoin von der jüngsten Korrektur weniger betroffen und gehört in der aktuellen Erholungsphase zu den Gewinnern. Allein in den letzten 24 Stunden verzeichnete TON einen Anstieg von über 14%. Das Chartbild präsentiert sich optimistisch, mit einer Kurserholung von über 26% seit dem “schwarzen Montag” und einer Notierung über dem wichtigen EMA 200, was als starkes Long-Signal gilt. Mit dem Allzeithoch von 8,24 Dollar in Reichweite könnte Toncoin für Anleger Potenzial für Gewinne von x3 bis x5 bieten. Während Toncoin überzeugt, zieht ein weiteres Projekt die Aufmerksamkeit auf sich: Pepe Unchained ($PEPU).

Sind das die besten Meme-Coins für den kommenden Bull-Run?

Pepe Unchained ($PEPU) explodiert auf 7,7 Millionen USD

Als inoffizieller Nachfolger des berühmten Meme-Coins $PEPE befindet sich $PEPU zwar noch im Vorverkauf, verzeichnet aber bereits beeindruckende Erfolge. Mit einem Umsatz von über 7,7 Mio. Dollar im Presale und einer wachsenden Community von über 14.000 Followern auf Social-Media-Plattformen zeigt sich das große Interesse an PEPU.

Das Besondere an Pepe Unchained ist seine eigene Layer-2-Lösung, die den Coin von anderen Meme-Coins abhebt. Diese einzigartige Blockchain ermöglicht 100-mal schnellere und deutlich günstigere Transaktionen im Vergleich zur Ethereum-Blockchain. Dieses Feature könnte nicht nur zu einem hohen Handelsvolumen führen, sondern auch die Grundlage für ein ganzes Ökosystem an Coins bilden. Wichtig: Der Preis pro PEPU Token nimmt mit jeder Vorverkaufsstufe weiter zu. Frühe Investoren erzielen so einen niedrigeren Kaufpreis als spätere Teilnehmer am Presale.

Direkt zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.