Toncoin: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Toncoin verlieren können.

Vor 5 Jahren kostete ein Toncoin 3,508 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 850,58 Toncoin. Da sich der Wert von Toncoin am 21.11.2025 auf 1,524 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 343,39 USD wert. Mit einer Performance von -56,57 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 22.11.2025 bei 1,512 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net

