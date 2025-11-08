Toncoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 28,51 Toncoin in seinem Depot. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 2,090 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,58 USD wert. Mit einer Performance von -40,42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.11.2025 bei 1,899 USD. Am 04.12.2024 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net