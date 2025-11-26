Wertentwicklung im Blick 26.11.2025 11:03:13

Tron: So lukrativ wäre eine Investition von vor 1 Jahr gewesen

Tron: So lukrativ wäre eine Investition von vor 1 Jahr gewesen

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Tron verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde Tron bei 0,1960 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in TRX vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 5 103,11 Tron. Mit dem TRX-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2743 USD), wäre das Investment nun 1 399,86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,99 Prozent zugenommen.

Am 27.11.2024 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2013 USD. Bei 0,4195 USD erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1594
-0,0004
-0,03
Japanischer Yen
181,248
-0,1620
-0,09
Britische Pfund
0,8768
0,0009
0,10
Schweizer Franken
0,9332
0,0003
0,03
Hongkong-Dollar
9,0177
-0,0020
-0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen