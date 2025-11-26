Tron: So lukrativ wäre eine Investition von vor 1 Jahr gewesen

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Tron verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde Tron bei 0,1960 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in TRX vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 5 103,11 Tron. Mit dem TRX-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2743 USD), wäre das Investment nun 1 399,86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,99 Prozent zugenommen.

Am 27.11.2024 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2013 USD. Bei 0,4195 USD erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net