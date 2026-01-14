|Langfristige Anlage
Tron: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Am 13.01.2025 lag der Kurs von Tron bei 0,2227 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in TRX vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 4 490,20 Tron. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 378,58 USD, da sich der Wert von Tron am 13.01.2026 auf 0,3070 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37,86 Prozent vermehrt.
Am 16.03.2025 erreichte TRX sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2122 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tron wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 0,3664 USD.
