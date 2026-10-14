Profitabler TRX-Einstieg? 14.10.2026 11:03:14

Tron: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Tron: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einer frühen Tron-Investition verdienen können.

Vor 1 Jahr kostete ein Tron 0,3229 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 3 096,66 Tron im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 013,13 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.10.2026 auf 0,3272 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,31 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tron am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 26.05.2026 bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net

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