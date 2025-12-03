Tron: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Tron verdienen können.

Am 02.12.2022 lag der Kurs von Tron bei 0,054394 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in TRX investiert hat, hat nun 183 844,38 Tron im Portfolio. Da sich der Kurs von TRX-USD gestern auf 0,2811 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51 678,40 USD wert. Damit wäre die Investition 416,78 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,2122 USD und wurde am 16.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Tron liegt derzeit bei 0,3664 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net