Lukrativer TRX-Einstieg? 03.12.2025 11:03:20

Tron: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Tron: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Tron verdienen können.

Am 02.12.2022 lag der Kurs von Tron bei 0,054394 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in TRX investiert hat, hat nun 183 844,38 Tron im Portfolio. Da sich der Kurs von TRX-USD gestern auf 0,2811 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51 678,40 USD wert. Damit wäre die Investition 416,78 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,2122 USD und wurde am 16.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Tron liegt derzeit bei 0,3664 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1671
0,0045
0,39
Japanischer Yen
181,05
-0,1200
-0,07
Britische Pfund
0,8746
-0,0053
-0,60
Schweizer Franken
0,9331
-0,0005
-0,05
Hongkong-Dollar
9,0842
0,0327
0,36
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:14 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: US-Börsen dennoch etwas fester -- ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen