Trump oder Harris – Auf wem setzten Krypto-Enthusiasten?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Wahlkampf um die nächste Präsidentschaft in den USA geht langsam in die finale Phase, denn der entscheidende Tag steht bereits am 5. November diesen Jahres an. Während alles nach einem Duell zwischen Trump und Biden aussah, brachte Harris einen vollkommen neuen Wind in das Geschehen und holte zuletzt deutlich in ihren Umfragewerten auf. Doch was bedeutet das eigentlich für die Zukunft des Kryptomarktes? Experten sind sich bereits in einer Sache einig, der Wahlsieger wird einen Einfluss auf die Entwicklung am Kryptomarkt haben.

Jetzt den Presale von PEPE Unchained entdecken

Kamala Harris vs. Donald Trump – Wie stehen sie zu Krypto?

Die Wählerinnen und Wähler hinter dem Kryptomarkt sind eine beliebte und breite Zielgruppe, auf die es besonders Donald Trump angesehen hat. Erst kürzlich positionierte er sich klar als großer Unterstützer für Kryptowährungen, denn sie gehören aus seiner Sicht klar zur Freiheit der Menschen dazu. Auch selber besitzt er nach jüngsten Meldungen Kryptowährungen in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar. Besonders soll er es dabei auf Ethereum abgesehen haben, zudem verdiente er in der Vergangenheit ein für ihn verhältnismäßig kleines Vermögen mit NFTs.

In diesem Zusammenhang plant er, in naher Zukunft eine weitere Kollektion an NFTs aufzulegen, die aller Voraussicht nach einen Gegenwert im mittleren einstelligen Millionenbereich haben wird. Doch damit nicht genug, denn sollte Donald Trump tatsächlich die Wahl gewinnen, hat er bereits einige Vorhaben, die fest auf seiner Agenda stehen. Auf der anderen Seite hält sich Kamala Harris bisher äußerst bedeckt, wie sie und ihre Administration zu Kryptowährungen steht. Es scheint sogar, als will sie das Thema bei ihren Auftritten meiden.

Die Pläne von Trump im Überblick

In einem öffentlichen Auftritt vor rund 3.000 Menschen im Bundesstaat Tennessee gab er vor wenigen Wochen bekannt, dass er im Falle einer erneuten Präsidentschaft den Vorsitzenden der US-Börsenaufsicht SEC feuern möchte. In der Kryptoszene gilt der SEC-Vorsitzende als Verhinderer von Innovation im Bereich der Blockchain und hat insbesondere im Rechtsstreit mit Ripple eine führende Rolle gespielt. Doch das ist noch nicht alles, was Trump bei einer erneuten Präsidentschaft auf seiner Agenda stehen hat.

Neben der personellen Veränderung möchte Trump in der Zukunft verhindern, dass beschlagnahmte Bitcoins durch staatliche Einrichtungen verkauft werden. Als Alternative spricht Donald Trump von einer Bitcoin-Reserve, welche durch die USA aufgebaut werden soll, ähnlich wie die Goldreserve. Im weiteren Verlauf spricht er sogar über eine sogenannte Bitcoin- und Kryptorate, die er integrieren möchte. Mit solchen Äußerungen polarisiert er in den Medien und stößt grundlegend auf offene Türen innerhalb der Kryptoszene.

Vom Meme-Coin PEPE Unchained profitieren

Kamala Harris oder Donald Trump?

Auch wenn Kamala Harris das Thema bisher gemieden hat, liegt es nahe, dass sie einen ähnlichen Kurs wie Joe Biden einschlägt, denn als Vizepräsidentin der USA hat auch sie die politische Ausrichtung maßgeblich mitbestimmt. Dabei galt die Biden-Regierung in den vergangenen rund vier Jahren als sehr konservativ, was das Thema Kryptowährungen betrifft. Auf der anderen Seite definiert sie sich derzeit neu und könnte in dieser Hinsicht überraschen.

Dabei gilt es anzufügen, dass es alles andere als sicher ist, dass Donald Trump seine Versprechungen in die Realität umsetzt bzw. umsetzen kann. Das beste Beispiel dafür ist der Vorsitz der SEC, welcher nicht im Einfluss des Präsidenten der USA liegt. Das bedeutet, dass Donald Trump nicht direkt über die Personalien entscheiden kann, auch wenn er es noch so gerne täte.

PEPE Unchained erreicht 9,2 Millionen US-Dollar

Während sich der Wahlkampf in vollem Gange befindet, startet der Presale rund um PEPE Unchained durch. Innerhalb von wenigen Wochen hat der Vorverkauf die Marke von 9,2 Millionen US-Dollar erreicht und befindet sich damit in einer fortgeschrittenen Projektphase. Doch was hat dazu geführt, dass innerhalb von nur wenigen Wochen eine solch stolze Summe an Investmentgeldern erreicht werden konnte?

In erster Linie ist es die Meme-Figur, welchen den meisten bekannt ist und in den letzten Monaten eine breite Community hinter sich versammeln konnte. Die Rede ist an dieser Stelle von PEPE, der kleine grüne und verrückte Frosch. Neben dem Meme-Coin $PEPU hat sich das Projektteam zum Ziel gesetzt, ein eigenes Krypto-Ökosystem aufzubauen, welches als technische Grundlage die Blockchain von Layer-2 nutzt. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass der Meme-Coin bis zum ersten Listing an einer dezentralen Kryptobörse in nur wenigen Schritten über die Projektwebsite erworben werden kann.

Hier gehts zur Website von PEPE Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.