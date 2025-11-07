Uniswap: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Uniswap notierte gestern vor 1 Jahr bei 9,334 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in UNI investiert hätte, befänden sich nun 107,13 Uniswap in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 561,41 USD, da sich der Wert von Uniswap am 06.11.2025 auf 5,240 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 43,86 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 4,765 USD. Am 08.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 18,66 USD.

Redaktion finanzen.net