US-Wahl: Was bedeutet der 5. November für den Krypto-Markt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der 5. November rückt mit großen Schritten näher und damit steigt auch die Nervosität am Kryptomarkt. Was bereits klar ist: es wird ein klares Kopf an Kopf Rennen. Doch was bedeutet das für den Kryptomarkt?

Jetzt den Presale von PEPE Unchained entdecken

Hat die USA bald einen Krypto-König?

Die Kryptoszene ist eine der heiß umkämpftesten Zielgruppen im US-Wahlkampf, der ich aktuell in der finalen Phase befindet. Bereits am 5. November steht der entscheidende Wahltag an. Auch wenn derzeit noch Kamala Harris in den Umfragen in Führung liegt, hat Donald Trump in den letzten Wochen deutlich aufgeholt. Dazu hat ohne Zweifel auch die Darstellung als wahrer Krypto-König beigetragen. Doch was hat Donald Trump konkret vor und was setzt Kamala Harris dem entgegen?

Geht es nach Donald Trump, dann wird er in wenigen Tagen zum Krypto-König berufen. Bereits im Vorfeld hat er angekündigt, sich dafür einsetzen zu wollen, dass sich die USA in der Zukunft zum Zentrum von Kryptowährungen entwickeln. Dazu soll unter anderem eine Bitcoin-Reserve beitragen, analog zur heutigen Gold-Reserve. Dabei soll es aber nicht bleiben. Auch gravierende personelle Veränderungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC stehen fest auf seiner Agenda, sowie eine Sonderrolle von Eleon Musk, um die Krypto-Industrie in den USA zu fördern. Die Gründung eines eigenen Krypto-Unternehmens vor wenigen Wochen.mit seinen Söhnen setzte dem ganzen die Krone auf.

Es vergingen Wochen, in denen sich Kamala Harris bedeckt hielt. Damit verbunden nährten sich bereits die Gerüchte, dass sie den konservativen Kurs von Joe Biden vollständig fortführt. Doch es sollte anders kommen, denn auf den letzten Metern äußerte sie sich doch noch zum Krypto-Thema. Sollte Kamala Harris zur neuen US-Präsidentin gewählt werden, dann möchte sie sich ausdrücklich für digitale Vermögenswerte einsetzen. Darüber hinaus soll auch sichergestellt werden, dass der Zugriff einfach gelingt, womit die Menschen in den USA von den Entwicklungen am Kryptomarkt profitieren können. Damit nimmt sie eine deutlich offenere Haltung ein als Amtsinhaber Biden. Doch was ist jetzt am Kryptomarkt zu erwarten?

Vom Meme-Coin PEPE Unchained profitieren

Der Kryptomarkt im Zeichen der US-Wahl

Wie sich bereits vermuten lässt, ist in den nächsten Tagen eine hohe Volatilität zu erwarten. Jede Äußerung könnte schnell dazu führen, dass die Kurse am Kryptomarkt binnen kürzester Zeit deutlich an Wert gewinnen oder aber auch verlieren. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass in den letzten Stunden eine Vielzahl an Kryptowährungen deutlich an Wert gewonnen hat. Ein Beispiel dafür ist Solana, denn der Altcoin liegt auf der Basis von sieben Tagen mit 14,3 Prozent in der Gewinnzone, auf Monatsbasis sind es zudem 20,1 Prozent. Der Bitcoin liegt auf der Monatsbasis um 10,8 Prozent im Plus, innerhalb der letzten sieben Tage sind es rund 0,5 Prozent Kursgewinn. Neben den klassischen Altcoins am Markt, sind es die Meme-Coins, die eine besonders hohe Volatilität besitzen und damit das Potenzial haben, innerhalb von kürzester Zeit für hohe Renditen sorgen zu können.

Meme-Coin $PEPU als Investmentalternative

Währenddessen schreitet der Vorverkauf des $PEPU-Tokens erfolgreich voran, der einen altbekannten Charakter in den Mittelpunkt stellt. Die Rede ist von PEPE, dem kleinen grünen Frosch, der sich in den letzten Jahren in der Kryptoszene einen festen Platz erobert hat. Doch PEPE Unchained ist weit mehr als nur ein klassischer Meme-Coin, dessen Erfolg rein von der Beliebtheit innerhalb der Community abhängt. Das Projektteam hat sich das Ziel gesetzt, ein eigenes Krypto-Ökosystem aufzubauen, welches mit dem Börsenlisting offiziell gelauncht werden soll.

Die technische Grundlage bildet dabei die Layer-2-Blockchain von Ethereum, die durch ihre kosteneffizienten Transaktionen, schnelle Abwicklung und hohe Skalierbarkeit überzeugt. Der Token ist derzeit noch ausschließlich über die offizielle Website des Projekts verfügbar und kann in wenigen Schritten erworben werden. Doch es ist Eile geboten, denn der Preis des Tokens steigt regelmäßig in regelmäßigen Abständen an – der nächste Anstieg steht bereits in wenigen Stunden auf dem Plan. Aktuell ist der Token noch zum günstigen Preis von 0,0337 US-Dollar erhältlich. Darüber hinaus gibt es ein eigenes Staking-Programm, das über die nächsten zwei Jahre läuft und zusätzliche Renditemöglichkeiten bietet.

Hier geht’s zur Website von Pepe Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.