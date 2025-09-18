|Krypto-Performance im Blick
|
18.09.2025 19:43:13
USD Coin: Hätte sich eine Anlage von vor 1 Jahr rentiert?
Am 17.09.2024 wurde USD Coin bei 0,9998 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 000,17 USD Coin. Da sich der Wert eines Coins am 17.09.2025 auf 0,9998 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 999,99 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,00 Prozent vermindert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 03.06.2025 bei 0,9992 USD. Bei 1,001 USD erreichte die Kryptowährung am 19.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1789
|
-0,0029
|
|
-0,25
|Japanischer Yen
|
174,3315
|
0,7515
|
|
0,43
|Britische Pfund
|
0,8696
|
0,0026
|
|
0,29
|Schweizer Franken
|
0,9341
|
0,0019
|
|
0,21
|Hongkong-Dollar
|
9,1669
|
-0,0231
|
|
-0,25
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX & DAX schließen deutlich fester -- Börsenhandel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls deutlicher nach oben. Die Wall Street verbringt den Donnerstagshandel auf positivem Terrain. In Asien ging es nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.