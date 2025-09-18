USD Coin: Hätte sich eine Anlage von vor 1 Jahr rentiert?

Das wäre der Verlust bei einem frühen USD Coin-Investment gewesen.

Am 17.09.2024 wurde USD Coin bei 0,9998 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 000,17 USD Coin. Da sich der Wert eines Coins am 17.09.2025 auf 0,9998 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 999,99 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,00 Prozent vermindert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 03.06.2025 bei 0,9992 USD. Bei 1,001 USD erreichte die Kryptowährung am 19.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net