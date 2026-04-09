USD Coin: Wäre eine Anlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Am 26.10.2021 lag der Kurs von USD Coin bei 1,000 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in USDC vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 9 999,70 USD Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 997,26 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.04.2026 auf 0,9998 USD belief. Mit einer Performance von -0,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 03.06.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Bei 1,000 USD erreichte USD Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net