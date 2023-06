VanEck prognostiziert starkes Wachstum für Ethereum - Kryptowährung könnte bis 2030 mehr als 50.000 US-Dollar wert sein

• VanEck prognostiziert starkes Wachstum für Ethereum• Bullish: Ethereum könnte bis 2030 51.000 US-Dollar wert sein• Feindseligkeit der SEC ist ein großes Problem für den Kryptomarktbr>

VanEck-Bericht: Optimistische Prognose für Ethereum

Die Investment-Management-Firma VanEck veröffentlichte im Mai 2023 in einem Bericht ihre angepassten Prognosen für die Kryptowährung Ethereum. Teil des Berichts sind drei verschiedene Vorhersagen für die Performance der zweitgrößten Cyberdevise nach Marktkapitalisierung. "In Anbetracht der jüngsten Hard Fork von Ethereum, die es den Nutzern ermöglicht, eingesetzte ETH abzuheben, und die unserer Ansicht nach einen wichtigen neuen Konkurrenten zu US-T-Bills schafft, haben wir unsere Ethereum-Schätzungen mit einem strengeren Bewertungsmodell überarbeitet", erklären die Verfasser des Berichts, Matthew Sigel und Patrick Bush.

So prognostiziert VanEck als "Basisziel" für das Jahr 2030 einen Anstieg der Netzwerk-Einnahmen von 2,6 auf 51 Milliarden US-Dollar. Die Analysten haben den implizierten Preis für einen Coin im Jahr 2030 auf etwa 11.800 US-Dollar festgesetzt, vorausgesetzt, dass Ethereum einen Marktanteil von 70 Prozent aller Smart-Contract-Protokolle einnehmen wird. "Wir stützen diese Schätzungen auf die These, dass Ethereum zum weltweit dominierenden Open-Source-Abrechnungsnetzwerk wird, das wesentliche Teile der Geschäftsaktivitäten der Branchen vereint, die durch die Verlagerung ihrer Geschäftsfunktionen auf öffentliche Blockchains das größte Gewinnpotenzial haben", so VanEck.

Bearishe & bullishe Prognose

Dennoch geben die Experten zu bedenken, dass es außer dem Basisziel auch andere, wenn auch eher unwahrscheinlichere Szenarien geben könnte. Die bearishe Prognose für Ethereum sei beispielsweise, dass die Netzwerk-Einnahmen im Jahr 2030 bei rund 2,5 Milliarden US-Dollar liegen werden. Der Preis für einen Coin beträgt in diesem Szenario gerade mal nur noch 343 US-Dollar. Die bullishe Prognose für die Kryptowährung um Jahr 2030 sehe wiederum Netzwerk-Einnahmen von rund 136,7 Milliarden US-Dollar und einen Coin-Wert von rund 51.000 US-Dollar vorher.

Größte Hürde für Krypto

Wie Sigel in einem Interview mit Bankless erklärt, sei eine der größten Hürden für den Kryptomarkt, die "Feindseligkeit der SEC". Dies habe zur Folge, dass institutionelle Anleger wie Wirehouses, Broker und unabhängigen Berater nicht in Krypto investieren, weil sie nicht können. "Weil die SEC diesem Bereich feindlich gegenübersteht und Regeln speziell für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte vorgeschlagen hat, die es einer Bank mit Privatkunden unmöglich machen, Krypto-Projekte anzubieten", so Sigel. Dieses Problem gelte zwar auch global, jedoch in besonderem Maße in den USA.

