20.09.2025 11:03:15
VeChain: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
VeChain wurde am 19.09.2024 zu einem Wert von 0,022649 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 100 USD in VET investiert hat, hat nun 4 415,21 VeChain im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,24 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.09.2025 auf 0,024967 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,24 Prozent angewachsen.
Bei 0,019283 USD erreichte die Kryptowährung am 22.06.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 03.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,078697 USD.
Redaktion finanzen.net
