|Gewinn oder Verlust?
|
08.11.2025 11:03:14
VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Am 11.05.2022 lag der Kurs von VeChain bei 0,030448 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in VET vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 32 843,15 VeChain. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,016866 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 553,92 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 553,92 USD entspricht einer negativen Performance von 44,61 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,014054 USD und wurde am 04.11.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0,078697 USD.
Redaktion finanzen.net
