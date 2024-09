Während eine deutsche Großbank ins Krypto-Business einsteigt gewinnt Solana 10,11 Prozent an Wert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt scheint die Phase der großen Verluste überwunden, denn für eine Vielzahl an Kryptowährungen geht es zur Zeit deutlich in Richtung Norden. Solana ist dafür das beste Beispiel, mit Kursgewinnen von rund 10,11 Prozent innerhalb von nur 24 Stunden. In genau dieser Phase sorgt eine große Bank aus Deutschland für Schlagzeilen, denn sie steigt nach den jüngsten Mitteilungen mit sofortiger Wirkung in das Krypto-Business ein. Doch um welche große Bank aus Deutschland handelt es sich?

Commerzbank AG steigt ins Krypto-Business ein

Bei der besagten deutschen Großbank handelt es sich um die Commerzbank AG. Wie in einer offiziellen Meldung mitgeteilt wurde, kooperiert die Commerzbank mit dem Tochterunternehmen der Deutschen Börse namens Crypto Finance. Mit Hilfe der Kooperation soll es Bestandskunden auf einfache Weise ermöglicht werden, in Kryptowährungen investieren zu können. Im Vordergrund stehen dabei die beiden Altcoins namens Bitcoin und Ethereum. Für Neukunden ist das Angebot allerdings nach aktuellem Stand noch nicht in Planung.

Wortwörtlich hieß es vom Bereichsvorstand namens Gernot Kleckner folgendermaßen: “Mit unserem neuen Angebot ermöglichen wir unseren Firmenkunden, erstmals direkt von den Möglichkeiten von Bitcoin und Ether zu profitieren.”. Der große Vorteil in diesem Zusammenhang ist die Sicherheit, welche durch die etablierten Prozesse und Systeme geboten wird. Dabei gilt es anzufügen, dass das Kooperationsunternehmen Crypto Finance im Jahre 2017 gegründet wurde und sich seitdem insbesondere auf institutionelle Investoren fokussiert hat. Mit solch einer Kooperation ist die Commerzbank allerdings nicht die erste Bank in Deutschland. Bereits im Frühjahr hat die Landesbank Baden-Württemberg öffentlich verkündet, eine ähnliche Möglichkeit für die eigenen Kunden zu schaffen.

Solana gewinnt 10,11 Prozent an Wert in nur 24 Stunden

Inmitten dieser Phase geht es für den Kryptomarkt deutlich in Richtung Norden, denn Solana hat in den letzten 24 Stunden insgesamt 10,11 Prozent an Wert hinzugewonnen, Tendenz weiter steigend. Auf der Basis von einem Monat konnten damit alle zuvor entstandenen Verluste vollständig ausgeglichen werden. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Zusammenhang auf 67 Milliarden US-Dollar angestiegen, womit der Altcoin auf Platz fünf aller Kryptowährungen liegt. Damit steht Solana allerdings nicht alleine da. Ebenso gewann der Bitcoin 4,43 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden an Wert, neben Ethereum mit 8,83 Prozent. In dieser Reihe können zahlreiche weitere Kryptowährungen angefügt werden.

Einer der Gründe für den deutlichen Aufwind am Kryptomarkt ist die Senkung des Leitzinses in den USA durch die Fed, welche deutlich höher ausfiel, als vorher von zahlreichen Experten angenommen wurde. Insgesamt betrug die Senkung des Leitzinses 0,5 Prozentpunkte. Darüber hinaus wurden weitere Zinssenkungen für die kommenden Monate in Aussicht gestellt. Auch in Europa könnte es zu weiteren Zinssenkungen in den kommenden Monaten und genauso im kommenden Jahr kommen. Aber nicht nur etablierte Kryptowährungen profitieren aktuell vom Aufwärtstrend, sondern genauso Newcomer wie PEPE Unchained.

PEPE Unchained durchbricht 13,95 Milliarden US-Dollar

Während Solana und viele weitere Kryptowährungen in den letzten Stunden deutlich an Wert verloren haben, hat der Meme-Coin $PEPU von PEPE Unchained die Marke von 13,95 Millionen US-Dollar durchbrochen. Damit bricht der Presale den allgemeinen Trend am Kryptomarkt. Doch was verbirgt sich hinter dem Presale rund um PEPE Unchained? Im Zentrum des Projektes steht augenscheinlich die Meme-Figur PEPE, welche bereits in den letzten Monaten eine starke Community hinter sich versammeln konnte. Diese Community zeigt auch aktuell, dass sie treu hinter der Meme-Figur steht. Doch das ist noch nicht alles, was sich hinter PEPE Unchained verbirgt.

Neben dem Meme-Coin setzt das Projektteam auf die Layer-2-Blockchain, um ein eigenes Krypto-Ökosystem aufzubauen. Damit soll dem Projekt ein Mehrwert verliehen werden, was die Anzahl an potenziellen Investoren deutlich erhöht. Sobald der aktuelle Vorverkauf abgeschlossen ist, ist eine erste Börsenlistung an einer dezentralen Kryptobörse geplant. Im Anschluss sollen ebenso mehrere zentrale Kryptobörsen folgen. Doch bis es soweit ist, ist der $PEPU-Token ausschließlich über die Projektwebsite erhältlich, in nur wenigen Schritten. In einem ersten Schritt muss die Projektwebsite mit einem kompatiblen Wallet verbunden werden, wozu mehrere mittels direkter Verlinkung zur Auswahl stehen. Danach muss nur noch die Anzahl an Meme-Coins ausgewählt werden, die erworben werden sollen, um im Anschluss den Kauf abzuschließen.

