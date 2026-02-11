|USDT-Performance
|
11.02.2026 19:43:13
Wäre ein Investment in Tether von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Gestern vor 3 Jahren notierte Tether bei 1,000 USD. Bei einem USDT-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 999,80 Tether in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 10.02.2026 auf 0,9995 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 999,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,07 Prozent.
Am 04.02.2026 fiel USDT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1872
|
0,0003
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
181,327
|
0,0370
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,8692
|
-0,0021
|
|
-0,24
|Schweizer Franken
|
0,9122
|
-0,0009
|
|
-0,10
|Hongkong-Dollar
|
9,2735
|
-0,0010
|
|
-0,01
