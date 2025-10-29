Entwicklung des Investments 29.10.2025 19:43:13

Wäre eine Anlage in Tether von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Tether-Investments gewesen.

Vor 5 Jahren notierte Tether bei 1,000 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9 996,13 USDT-Coins Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,000 USD), wäre die Investition nun 9 996,65 USD wert. Damit wäre das Investment 0,03 Prozent weniger wert.

Am 01.01.2025 fiel USDT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9978 USD. Am 10.10.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

