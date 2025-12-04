Lukrative USDC-Anlage? 04.12.2025 19:43:13

Wäre eine USD Coin-Investition von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Bei einem frühen Einstieg in USD Coin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 26.10.2021 kostete USD Coin 1,000 USD. Bei einem Investment von 100 USD in USDC vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,00 USD Coin. Da sich der Wert von USD Coin am 03.12.2025 auf 0,9999 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,01 Prozent verringert.

Am 03.06.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 19.01.2025 bei 1,001 USD.

Redaktion finanzen.net

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1663
0,0017
0,15
Japanischer Yen
180,2985
-0,2515
-0,14
Britische Pfund
0,8735
-0,0003
-0,04
Schweizer Franken
0,936
0,0004
0,05
Hongkong-Dollar
9,0784
0,0162
0,18
Währungsrechner
mehr

