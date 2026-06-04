Dollarkurs

1,1617
 USD
0,0016
0,14 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
Devisen im Blick 04.06.2026 21:13:39

Warum der Euro zum Dollar anzieht

Warum der Euro zum Dollar anzieht

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach seiner Vortagsschwäche wieder über 1,16 US-Dollar zurückgekehrt.

Mit 1,1616 Dollar, die zuletzt in New York gezahlt wurden, war die Gemeinschaftswährung Euro aber auch schon wieder etwas von ihrem Tageshoch zurückgekommen. Dieses hatte bei 1,1645 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1640 (Mittwoch: 1,1614) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8591 Euro.

Am Devisenmarkt haben die Anleger weiter den Nahen Osten im Blick. Rund um die Lage im Iran gab es wenig Neues. Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Allerdings hat die Hisbollah-Miliz im Libanon mittlerweile die Bedingungen für eine Waffenruhe mit Israel abgelehnt, was den Rückgang der Ölpreise etwas bremste.

Bevor am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird, lieferten Konjunkturdaten nochmals neue Eindrücke über die jüngste Entwicklung des US-Jobmarktes. Aus wöchentlich veröffentlichten Daten ging hervor, dass zuletzt überraschend viele Amerikaner Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben. Die Hilfsanträge stiegen auf 225.000, während Analysten im Schnitt mit 215.000 gerechnet hatten.

/tih/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

ETFs auf inflationsgebundene Staatsanleihen: Chancen und Risiken im Überblick
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Nomad_Soul / Shutterstock.com,kanvag / Shutterstock.com,Mathias Richter / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1617
0,0016
0,14
Japanischer Yen
185,79
0,1700
0,09
Britische Pfund
0,865
0,0006
0,07
Schweizer Franken
0,9169
-0,0019
-0,21
Hongkong-Dollar
9,0977
0,0085
0,09
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow letztlich fester -- ATX und DAX schließen in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag aufwärts. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen