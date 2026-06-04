Warum der Euro zum Dollar anzieht

Mit 1,1616 Dollar, die zuletzt in New York gezahlt wurden, war die Gemeinschaftswährung Euro aber auch schon wieder etwas von ihrem Tageshoch zurückgekommen. Dieses hatte bei 1,1645 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1640 (Mittwoch: 1,1614) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8591 Euro.

Am Devisenmarkt haben die Anleger weiter den Nahen Osten im Blick. Rund um die Lage im Iran gab es wenig Neues. Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Allerdings hat die Hisbollah-Miliz im Libanon mittlerweile die Bedingungen für eine Waffenruhe mit Israel abgelehnt, was den Rückgang der Ölpreise etwas bremste.

Bevor am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird, lieferten Konjunkturdaten nochmals neue Eindrücke über die jüngste Entwicklung des US-Jobmarktes. Aus wöchentlich veröffentlichten Daten ging hervor, dass zuletzt überraschend viele Amerikaner Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben. Die Hilfsanträge stiegen auf 225.000, während Analysten im Schnitt mit 215.000 gerechnet hatten.

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NEW YORK (dpa-AFX)