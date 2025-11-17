|US-Konjunkturdaten im Blick
|
17.11.2025 20:57:38
Warum der Euro zum US-Dollar fällt
Nach dem Abrutschen unter die Marke von 1,16 US-Dollar notierte die Gemeinschaftswährung Euro zuletzt auf 1,1586 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1593 (Freitag: 1,1648) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8625 (0,8585) Euro gekostet.
Belastet wurde der Euro durch eine Dollar-Stärke. Die US-Devise legte zu Beginn der Handelswoche zu allen anderen wichtigen Währungen zu, nachdem am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung durch die Notenbank Fed im Dezember aufgekommen waren. "Einige Mitglieder des geldpolitischen Rates der Fed haben zuletzt bereits vorsichtigere Töne in Bezug auf eine geldpolitische Lockerung anklingen lassen und die marktseitigen Zinssenkungserwartungen haben nachgelassen", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen.
/bek/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: zimmytws / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1593
|
-0,0031
|
|
-0,26
|Japanischer Yen
|
179,92
|
0,3400
|
|
0,19
|Britische Pfund
|
0,8812
|
-0,0015
|
|
-0,17
|Schweizer Franken
|
0,9227
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0113
|
-0,0234
|
|
-0,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: US-Börsen zum Sitzungsende schwach -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt tiefrot -- Asiens Börsen beenden Handel im Minus
Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.