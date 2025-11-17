Dollarkurs

1,1593
 USD
-0,0031
-0,26 %
USD - EUR
US-Konjunkturdaten im Blick 17.11.2025 20:57:38

Warum der Euro zum US-Dollar fällt

Warum der Euro zum US-Dollar fällt

Der Kurs des Euro hat sich am Montag im späten US-Währungsgeschäft nicht mehr stärker bewegt.

Nach dem Abrutschen unter die Marke von 1,16 US-Dollar notierte die Gemeinschaftswährung Euro zuletzt auf 1,1586 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1593 (Freitag: 1,1648) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8625 (0,8585) Euro gekostet.

Belastet wurde der Euro durch eine Dollar-Stärke. Die US-Devise legte zu Beginn der Handelswoche zu allen anderen wichtigen Währungen zu, nachdem am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung durch die Notenbank Fed im Dezember aufgekommen waren. "Einige Mitglieder des geldpolitischen Rates der Fed haben zuletzt bereits vorsichtigere Töne in Bezug auf eine geldpolitische Lockerung anklingen lassen und die marktseitigen Zinssenkungserwartungen haben nachgelassen", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen.

/bek/he

NEW YORK (dpa-AFX)

US-Kongress strebt klare Krypto-Regeln an - Welche Folgen das für Trump haben könnte
Bildquelle: zimmytws / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1593
-0,0031
-0,26
Japanischer Yen
179,92
0,3400
0,19
Britische Pfund
0,8812
-0,0015
-0,17
Schweizer Franken
0,9227
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
9,0113
-0,0234
-0,26
