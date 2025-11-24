Dollarkurs

1,1531
 USD
0,0016
0,14 %
USD - EUR
Devisen im Blick 24.11.2025 09:35:38

Warum der Eurokurs zum US-Dollar höher notiert

Warum der Eurokurs zum US-Dollar höher notiert

Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gestiegen.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1527 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Der Euro konnte sich damit leicht von den Kursverlusten vom Freitag erholen.

Am Markt wird mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Hierzu zählt das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland, das am Vormittag erwartet wird. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank dürften die Ifo-Daten nur eine mühsame wirtschaftliche Erholung andeuten.

"Der Euro tut sich im Verhältnis zum US-Dollar schwer, deutliche und nachhaltige Kursgewinne zu verbuchen", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Zuletzt hatten Zweifel an einer erneuten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed bei der nächsten Zinssitzung im Dezember dem Dollar Auftrieb gegeben.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

