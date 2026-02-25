|Verunsicherung weiter hoch
|
25.02.2026 21:10:00
Warum sich der Euro zum US-Dollar höher zeigt
Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1806 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1784 (Dienstag: 1,1777) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8486 (0,8491) Euro gekostet.
Insgesamt hielten sich die Bewegungen weiter in Grenzen. Der Euro bleibe in der Defensive, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Verunsicherung rund um das vom US-Präsidenten Donald Trump angerichtete Zollchaos sei hoch und auch der Iran-Konflikt bleibe ein Unsicherheitsfaktor, wenngleich die Diplomatie noch nicht erschöpft zu sein scheine.
Die mit Spannung erwartete Rede des US-Präsidenten zur Lage der Nation konzentrierte sich vor allem auf die Innenpolitik und brachte kaum neue Erkenntnisse. Donald Trump hob insbesondere die politischen Errungenschaften seiner Regierung hervor.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,178
|
-0,0034
|
|
-0,28
|Japanischer Yen
|
184,2
|
-0,4500
|
|
-0,24
|Britische Pfund
|
0,8746
|
0,0034
|
|
0,39
|Schweizer Franken
|
0,9127
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,2144
|
-0,0232
|
|
-0,25
