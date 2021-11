Wer steckt eigentlich hinter der Erfolgsstory der Kryptowährung Cardano?

Das Blockchain-Projekt Cardano mit seinem Krypto Coin ADA möchte nach eigenen Angaben einen sicheren und skalierbaren Werttransfer für Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen bieten. Gegenwärtig liegt der Cardano-Preis bei 2,32 US-Dollar. Somit erreicht Cardano beim CoinMarketCap-Ranking mit einer Marktkapitalisierung von rund 77 Milliarden US-Dollar Platz vier (Stand: 09. November 2021). Eine höhere Marktkapitalisierung können Bitcoin Ethereum und Binance Coin aufweisen. Doch wie kam es zu der Entwicklung der Devise und wer steckt tatsächlich hinter der Digitalwährung Cardano?

Laut blockchainwelt.de stehen hinter Cardano drei Akteure. Die Cardano Foundation, die für den Aufbau einer Community, das Marketing und das Bildungsangebot über Kryptowährungen verantwortlich ist, wird von CEO Frederik Gregaard geführt. Der Foundation ist eine hohe Transparenz hinsichtlich der Entwicklung der Plattform sehr wichtig. So wird jeder Entwicklungsschritt mit wissenschaftlicher Genauigkeit protokolliert und festgehalten. Dies führt dazu, dass alle am Projekt Beteiligten jederzeit den Stand der Entwicklung nachvollziehen können. Input Output Hongkong (IOHK) ist für die Entwicklung des Protokolls zuständig und wird von Jeremy Wood, dem ehemaligen CEO von Ethereum, und Charles Hoskinson geleitet. Nach Angaben von blockchainwelt.de sollen 17 Entwickler von IOHK am Protokoll der Plattform arbeiten. Der dritte Akteur ist das Blockchain-Technologieunternehmen Emurgo. Die japanische Firma unterstützt Unternehmen dabei Blockchain-Lösungen zu integrieren. Bei Cardano hilft das Unternehmen das Protokoll auf dem Markt zu etablieren.

Cardano-Technologie

Das Cardano-Team setzt mit seinem ADA-Coin auf eine Peer-to-Peer-Innovation, welche es Endkunden, Organisationen aber auch Regierungen ermöglichen soll, schnelle und sichere Transaktionen durchzuführen. Zudem wird laut coinmarketcap.com auf eine besondere Art der Teilhabe gesetzt. So soll der ADA-Coin sicherstellen, dass die Eigentümer am Betrieb des Netzwerks teilhaben können und das Recht besitzen über alle vorgeschlagenen Änderungen an der Software abzustimmen. Grundsätzlich zielt die Technologie von Cardano auf die Entwicklung von dezentralen Anwendungen und Smart Contracts mit Baukastenprinzip ab. Des Weiteren setzt das Projekt erfolgreich auf den Konsensmechanismus "Proof of Stake" (PoS), der weniger energieintensiv als der von Bitcoin genutzte "Proof-of-Work"-Algorithmus ist. Auch Ethereum soll nach Angaben von coinmarketcap.com schrittweise auf PoS umgestellt werden.

Mit dem 2020 durchgeführten Shelley-Upgrade sollte die Blockchain von Cardano zudem 50- bis 100-mal dezentraler gemacht werden.

Redaktion finanzen.at