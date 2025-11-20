Vor US-Daten 20.11.2025 09:37:38

Weshalb es für den Euro zum Dollar abwärts geht

Weshalb es für den Euro zum Dollar abwärts geht

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten weiter gesunken.

Im Vergleich zum Vortag fielen die Kursverluste aber geringer aus. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1520 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Erneut stützten Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember den Dollar.

Nach Einschätzung von Analysten verstärkte das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed Zweifel an einer Zinssenkung zum Jahresende. Zwar habe eine klare Mehrheit der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses deutlich gemacht, dass eine weitere Lockerung der Geldpolitik angestrebt werde, heißt es in einem Kommentar der Dekabank. Allerding zweifele eine Mehrzahl, ob eine erneute Zinssenkung bereits am 10. Dezember angebracht sei.

Für Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed sorgte auch die Entscheidung, die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Oktober zu verschieben. Die Daten sollen gemeinsam mit dem November-Bericht am 16. Dezember veröffentlicht werden und damit nach der Fed-Zinssitzung.

Aktuell wird an den Finanzmärkten die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember auf nur noch etwa 30 Prozent einschätzt; am Vortag waren es fast 50 Prozent.

Zudem wird die US-Regierung am Nachmittag den verspäteten Arbeitsmarktbericht für September veröffentlichen. Nach dem teilweisen Stillstand der US-Behörden gelten die September-Daten als wichtiger Hinweis für die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt und könnten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: OlgaNik / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,153
-0,0011
-0,10
Japanischer Yen
181,2225
-0,0575
-0,03
Britische Pfund
0,8816
-0,0021
-0,24
Schweizer Franken
0,9288
-0,0007
-0,07
Hongkong-Dollar
8,9753
-0,0123
-0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:24 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
10:14 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fest -- DAX klar im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen