13.04.2026 23:15:00

Where Will Bitcoin Be in 10 Years?

Bitcoin (CRYPTO: BTC) might be trading 42% off its record from last October (as of April 11), but investors shouldn't let that distract them from the dominant cryptocurrency's unbelievable rise. It can be difficult to wrap your head around a 10-year trailing return of 17,000%.The focus now turns to the next decade. What follows is a discussion of where Bitcoin could be trading in 2036.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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