|
08.03.2026 13:29:00
Where Will Bitcoin Be in 2036?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) is favoring the bears right now. Since it hit a peak in October 2025, its price has tanked by 46% (as of March 3). But don't let that distract you from the long-term gains. This dominant digital asset has skyrocketed 16,720% in the past decade.Where will Bitcoin be 10 years from now in 2036?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1551
|
0,0013
|
|
0,11
|Japanischer Yen
|
183,23
|
0,5700
|
|
0,31
|Britische Pfund
|
0,8673
|
0,0011
|
|
0,13
|Schweizer Franken
|
0,9008
|
-0,0010
|
|
-0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,0271
|
0,0036
|
|
0,04