Where Will Ethereum Be in 2030?
Over the past decade, Ethereum (CRYPTO: ETH) has been one of the top-performing cryptocurrencies on the planet. During that time period, the price of Ethereum has skyrocketed by an astonishing 70,000%.So can Ethereum turn in an encore performance over the next five years? If the answer to that question is "yes," then investors should get in now, while Ethereum is trading at a bargain-basement price of just $2,000. That's 60% below its all-time high from last August.The key to Ethereum's future is decentralized finance (DeFi), which remains the single most important sector of the blockchain and crypto world. Even a decade after launch, Ethereum remains a DeFi powerhouse, accounting for nearly 60% of Total Value Locked (TVL) in crypto. No other blockchain even comes close.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
