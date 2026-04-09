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09.04.2026 20:55:15
Why Bitcoin, Ethereum Institutional Interest Rebounded In March
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1688
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|Japanischer Yen
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|Schweizer Franken
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|Hongkong-Dollar
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9,1561
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