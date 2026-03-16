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16.03.2026 20:09:24
Why Bitcoin Is Crushing It Today, Up 3.7%
As of 2:45 p.m. ET, Bitcoin (CRYPTO: BTC) is once again leading the broader cryptocurrency sector higher, gaining 3.7% over the past 24 hours. This move has brought the world's largest digital asset back to the $74,000 level, which is impressive, considering it traded around $62,000 on a couple of occasions over the past month. Let's dive into what's behind Bitcoin's recent impressive rally back toward $75K and whether this mega-cap crypto could be headed back to six-figure territory in short order. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Devisenkurse
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|Dollarkurs
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