12.03.2026 01:57:40
Why Bitcoin Is Dropping Right Now (and What I'm Watching Next)
As of this writing on the morning of March 11, Bitcoin (CRYPTO: BTC) is trading 44% below its record from October 2025. This volatility can be hard for market participants to stomach. However, the drawdowns are nothing new for this cryptocurrency.Image source: Getty Images.To be clear, no one knows for certain what's driving the latest price dip. River Financial, a Bitcoin financial services firm, argues that more long-term holders, particularly individuals, have been capturing profits. This adds tremendous selling pressure.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1494
|
-0,0025
|
|
-0,22
|Japanischer Yen
|
183,23
|
-0,2600
|
|
-0,14
|Britische Pfund
|
0,8629
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,905
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
8,9968
|
-0,0183
|
|
-0,20
