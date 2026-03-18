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18.03.2026 15:45:54
Why Galaxy Digital Stock Is Falling Today As Bitcoin Drops
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1459
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-0,0001
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-0,01
|Japanischer Yen
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182,6611
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-0,4189
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-0,23
|Britische Pfund
|
0,8637
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-0,0006
|
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-0,07
|Schweizer Franken
|
0,9074
|
-0,0011
|
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-0,13
|Hongkong-Dollar
|
8,977
|
-0,0041
|
|
-0,05