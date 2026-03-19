|
19.03.2026 13:23:14
Why Is Bitcoin Outperforming Gold After The Fed Stayed Hawkish?
This article Why Is Bitcoin Outperforming Gold After The Fed Stayed Hawkish? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,158
|
0,0120
|
|
1,05
|Japanischer Yen
|
182,8
|
-0,2800
|
|
-0,15
|Britische Pfund
|
0,8625
|
-0,0018
|
|
-0,21
|Schweizer Franken
|
0,9132
|
0,0047
|
|
0,52
|Hongkong-Dollar
|
9,0699
|
0,0888
|
|
0,99
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen schwächer -- Wall Street mit negativem Handelsschluss -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische und der deutsche Leitindex bewegten sich im Minus. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.