08.01.2026 10:00:00

Why Larry Fink Has Changed His View of Bitcoin

Bitcoin (CRYPTO: BTC) has been a popular investment with retail investors for many years. Although it has earned a reputation for being a risky and speculative investment that isn't suitable for most investors, over time, more people have warmed up to the idea of holding it in their portfolios, particularly as Bitcoin has become less volatile.One notable financial leader who has changed his opinion of Bitcoin recently is BlackRock Chief Executive Officer Larry Fink. While in the past he appeared to be dismissive of the leading cryptocurrency, he now sees why investors may want to hold it in their portfolios.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
