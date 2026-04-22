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22.04.2026 14:06:00
Why Strategy’s stock is outperforming bitcoin these days
Strategy’s stock shows extreme sensitivity when bitcoin is trading around the average price of its cryptocurrency holding. Profitability is binaryWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1688
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0,0006
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0,05
|Japanischer Yen
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186,71
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0,1100
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0,06
|Britische Pfund
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0,8669
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-0,0009
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-0,10
|Schweizer Franken
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0,9196
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0,0011
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0,12
|Hongkong-Dollar
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9,158
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0,0078
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0,08