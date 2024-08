Wie bewegen sich die Altcoins am 20. August?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Wochen ist der Kryptomarkt in eine turbulente Marktphase geraten, die insbesondere eines gebracht hat: deutliche Verluste. Der Grund dafür waren eindeutig große Unsicherheiten was die wirtschaftliche Lage in den USA betrifft, sowie die Zinspolitik der Zentralbanken. Doch wie steht es um die Altcoins am heutigen Tage, dem 20. August? Wir haben die wichtigsten Altcoins beleuchtet und zum Schluss noch eine Investmentalternative parat.

Bitcoin hängt in einer Seitwärtsbewegung

Ein Blick auf den Chat des Bitcoins genügt, um festzustellen, dass der Bitcoin derzeit in einer andauernden Seitwärtsbewegung gefangen ist, die seit dem 7. August anhält. Damit pendelt der Kurs zwischen 57.500 und 61.500 US-Dollar, ein Ende scheint derzeit allerdings noch nicht absehbar. Auf der Basis von einem Monat notiert der Altcoin nach leichter Erholung noch bei einem Minus von 12 Prozent, auf der Basis von fünf Tages beträgt der Zugewinn hingegen 2,7 Prozent.

Auch am 20. August gab es verhältnismäßig keine signifikante Bewegung des Bitcoins mit einem leichten Kursverluste von 0,7 Prozent innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Die Nachricht von vor wenigen Tagen, dass Morgan Stanley den BTC-ETF stark in der Vermarktung stärkt, mithilfe von 25.000 Beraterinnen und Beratern, hat bisher noch keinen deutlichen Einfluss genommen. Doch umso näher die Zinsentscheide im September rücken, desto turbulenter könnte es werden.

Ethereum – Ist die Verlustserie beendet?

Der Altcoin Ethereum steht in den letzten Tagen insbesondere für eins: Verluste in Serie. Innerhalb der letzten vier Wochen hat der zweitgrößte Altcoin am Kryptomarkt einen Verlust von rund 27,5 Prozent verbucht, Tendenz steigend. Auch am heutigen Tage ging es weitere 1,6 Prozent abwärts, obwohl es zwischenzeitlich nach einer Erholung aussah. Dadurch notiert der Altcoin derzeit bei einer Marktkapitalisierung von 310 Milliarden US-Dollar, was rund ein Viertel der Bitcoin ausmacht.

Auf der anderen Seite sind die Transaktionsgebühren in den letzten Wochen maßgeblich gefallen, womit die Attraktivität der Blockchain für Krypto-Transaktionen steigt. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass ETH in der nächsten Zeit die wichtige Marke von 2.500 US-Dollar nach oben nachhaltig durchbricht, um an die Performance aus den ersten Monaten des Jahres anknüpfen zu können. Auch hier gilt es, die kommenden beiden Zinsentscheide ins Auge zu fassen, welche die Situation deutlich beeinflussen können.

Solana – Die Gerüchte um einen Spot-ETF reißen nicht ab

Auch Solana hat in den letzten Tagen und Wochen mit deutlichen Verlusten zu kämpfen. Im vergangenen Monat ging es um 17,5 Prozent bergab, in der Spitze sogar von 177 US-Dollar auf rund 102 US-Dollar, was einem Verlust von mehr als 42 Prozent gleicht. Am heutigen Tage liegt Solana 0,25 Prozent unter dem Kurs von vor einem Tag, wodurch die Seitwärtsbewegung aus den letzten Tagen nahtlos fortgesetzt wird. Ein Ende ist auch bei Solana noch nicht in Sicht, analog zu Bitcoin und Ethereum.

An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass die Gerüchte rund um einen Solana-Spot-ETF nicht abreißen, insbesondere nachdem ein solcher ETF in Brasilien genehmigt wurde. Kommt es tatsächlich zu einer Genehmigung durch die SEC, dann könnte dies wie zuletzt beim Bitcoin und Ethereum zusätzlicher Rückenwind für die Kursentwicklung bedeuten. Die Fristen für eine finale Entscheidung laufen bei der SEC zu Anfang kommenden Jahres ab. Eine Zulassung liegt zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch in weiter Ferne.

