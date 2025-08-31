|Anlage: Erfolg oder Verlust?
|
31.08.2025 11:03:14
Wie viel Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Aptos war am 30.08.2024 6,731 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 148,57 Aptos. Das Investment hätte nun einen Wert von 642,87 USD, da sich der Wert von Aptos am 30.08.2025 auf 4,327 USD belief. Damit wäre das Investment um 35,71 Prozent gesunken.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte APT am 22.06.2025 bei 3,925 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 14,70 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1686
|
0,0006
|
|
0,05
|Japanischer Yen
|
171,85
|
0,3000
|
|
0,17
|Britische Pfund
|
0,8674
|
0,0029
|
|
0,34
|Schweizer Franken
|
0,9356
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,1106
|
0,0072
|
|
0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.