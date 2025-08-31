Wie viel Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Aptos war am 30.08.2024 6,731 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 148,57 Aptos. Das Investment hätte nun einen Wert von 642,87 USD, da sich der Wert von Aptos am 30.08.2025 auf 4,327 USD belief. Damit wäre das Investment um 35,71 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte APT am 22.06.2025 bei 3,925 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net