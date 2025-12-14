Wie viel Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren hätten

Bei einem frühen Investment in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 14,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 70,27 APT im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 13.12.2025 auf 1,701 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,04 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 12.12.2025 bei 1,632 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Aptos am 16.12.2024 bei 13,92 USD.

