Krypto-Anlage unter der Lupe 14.12.2025 11:03:15

Wie viel Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren hätten

Bei einem frühen Investment in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 14,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 70,27 APT im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 13.12.2025 auf 1,701 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,04 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 12.12.2025 bei 1,632 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Aptos am 16.12.2024 bei 13,92 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1737
-0,0002
-0,02
Japanischer Yen
182,997
0,3870
0,21
Britische Pfund
0,878
0,0014
0,15
Schweizer Franken
0,9336
0,0006
0,07
Hongkong-Dollar
9,1396
0,0042
0,05
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:11 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:04 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen