|Krypto-Anlage unter der Lupe
|
14.12.2025 11:03:15
Wie viel Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren hätten
Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 14,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 70,27 APT im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 13.12.2025 auf 1,701 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,04 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 12.12.2025 bei 1,632 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Aptos am 16.12.2024 bei 13,92 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1737
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Japanischer Yen
|
182,997
|
0,3870
|
|
0,21
|Britische Pfund
|
0,878
|
0,0014
|
|
0,15
|Schweizer Franken
|
0,9336
|
0,0006
|
|
0,07
|Hongkong-Dollar
|
9,1396
|
0,0042
|
|
0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.