Wie viel Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren hätten

Sui kostete gestern vor 1 Jahr 2,293 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in SUI investiert hat, hat nun 43,61 Sui im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,53 USD, da Sui am 08.11.2025 2,122 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 7,47 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von SUI wurde am 06.04.2025 erreicht und liegt bei 1,920 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 5,296 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net