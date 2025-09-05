Wie viel Anleger mit einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SHIBA INU gewesen.

Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000014 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 7 369 196,76 SHIBA INU im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,31 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.09.2025 auf 0,000012 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -10,69 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0,000011 USD. Am 04.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000033 USD.

Redaktion finanzen.net