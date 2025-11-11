|Performance des Investments
|
11.11.2025 11:03:14
Wie viel eine Investition in Neo von vor 3 Jahren gekostet hätte
Neo notierte am 10.11.2022 bei 7,151 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in NEO investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 139,84 Neo. Die Anlage hätte nun einen Wert von 751,50 USD, da Neo am 10.11.2025 5,374 USD wert war. Das kommt einer Abnahme um 24,85 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 4,384 USD. Bei 25,08 USD erreichte Neo am 03.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1598
|
0,0038
|
|
0,33
|Japanischer Yen
|
178,605
|
0,5250
|
|
0,29
|Britische Pfund
|
0,8802
|
0,0028
|
|
0,32
|Schweizer Franken
|
0,9276
|
-0,0029
|
|
-0,31
|Hongkong-Dollar
|
9,013
|
0,0276
|
|
0,31
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.