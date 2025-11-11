Performance des Investments 11.11.2025 11:03:14

Wie viel eine Investition in Neo von vor 3 Jahren gekostet hätte

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Neo Anlegern gebracht.

Neo notierte am 10.11.2022 bei 7,151 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in NEO investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 139,84 Neo. Die Anlage hätte nun einen Wert von 751,50 USD, da Neo am 10.11.2025 5,374 USD wert war. Das kommt einer Abnahme um 24,85 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 4,384 USD. Bei 25,08 USD erreichte Neo am 03.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

