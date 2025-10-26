WLD-Performance im Fokus 26.10.2025 19:43:13

Wie viel eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr gekostet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Worldcoin-Engagements gewesen.

Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 1,901 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 526,05 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,8955 USD), wäre das Investment nun 471,10 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 471,10 USD entspricht einer negativen Performance von 52,89 Prozent.

Bei 0,6161 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net

