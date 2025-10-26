|WLD-Performance im Fokus
|
26.10.2025 19:43:13
Wie viel eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr gekostet hätte
Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 1,901 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 526,05 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,8955 USD), wäre das Investment nun 471,10 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 471,10 USD entspricht einer negativen Performance von 52,89 Prozent.
Bei 0,6161 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 3,924 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1638
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
177,18
|
-0,1100
|
|
-0,06
|Britische Pfund
|
0,881
|
0,0030
|
|
0,34
|Schweizer Franken
|
0,9275
|
0,0031
|
|
0,34
|Hongkong-Dollar
|
9,0433
|
-0,0097
|
|
-0,11
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.