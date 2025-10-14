Langfristige Investition 14.10.2025 11:03:20

Wie viel eine Ripple-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel eine Ripple-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Anleger, die vor Jahren in Ripple investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde Ripple bei 0,2563 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 39 016,78 XRP im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 101 667,87 USD wert gewesen, da sich der XRP-USD-Kurs auf 2,606 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 916,68 Prozent vermehrt.

Am 25.10.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,4998 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1558
-0,0016
-0,14
Japanischer Yen
175,677
-0,5230
-0,30
Britische Pfund
0,8704
0,0027
0,31
Schweizer Franken
0,9286
-0,0022
-0,23
Hongkong-Dollar
8,9861
-0,0176
-0,20
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: ATX gibt nach -- DAX ebenfalls mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach - Japan rutscht überproportional ab
Am heimischen Aktienmarkt prägt am Dienstag Zurückhaltung den Handel. Der DAX zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ebenfalls schwächer. Auch an den Börsen in Asien zeigte sich am Dienstag ebenfalls eine schwache Entwicklung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen