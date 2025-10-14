Wie viel eine Ripple-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Anleger, die vor Jahren in Ripple investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde Ripple bei 0,2563 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 39 016,78 XRP im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 101 667,87 USD wert gewesen, da sich der XRP-USD-Kurs auf 2,606 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 916,68 Prozent vermehrt.

Am 25.10.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,4998 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net