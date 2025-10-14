|Langfristige Investition
|
14.10.2025 11:03:20
Wie viel eine Ripple-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Vor 5 Jahren wurde Ripple bei 0,2563 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 39 016,78 XRP im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 101 667,87 USD wert gewesen, da sich der XRP-USD-Kurs auf 2,606 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 916,68 Prozent vermehrt.
Am 25.10.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,4998 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1558
|
-0,0016
|
|
-0,14
|Japanischer Yen
|
175,677
|
-0,5230
|
|
-0,30
|Britische Pfund
|
0,8704
|
0,0027
|
|
0,31
|Schweizer Franken
|
0,9286
|
-0,0022
|
|
-0,23
|Hongkong-Dollar
|
8,9861
|
-0,0176
|
|
-0,20
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: ATX gibt nach -- DAX ebenfalls mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach - Japan rutscht überproportional ab
Am heimischen Aktienmarkt prägt am Dienstag Zurückhaltung den Handel. Der DAX zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ebenfalls schwächer. Auch an den Börsen in Asien zeigte sich am Dienstag ebenfalls eine schwache Entwicklung.