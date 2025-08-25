|Investition im Blick
Wie viel Gewinn ein Ethereum-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Am 24.08.2020 kostete Ethereum 408,60 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETH investiert hätte, befänden sich nun 0,2447 Ethereum in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 169,56 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.08.2025 auf 4 778,79 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 1 069,56 Prozent gleich.
Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
