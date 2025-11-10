|BCH-Investment
Wie viel Gewinn ein Investment in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Vor 3 Jahren notierte Bitcoin Cash bei 89,38 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 111,88 Bitcoin Cash. Da sich der Wert eines Coins am 09.11.2025 auf 502,87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56 259,40 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 462,59 Prozent.
Bei 268,84 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 624,46 USD.
