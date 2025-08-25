Kryptowährungen 25.08.2025 11:03:13

Wie viel Gewinn ein Litecoin-Investment von vor 10 Jahren eingefahren hätte

Bei einem frühen Investment in Litecoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 24.08.2015 notierte Litecoin bei 2,981 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 354,34 LTC im Portfolio. Da sich der Wert von Litecoin am 24.08.2025 auf 118,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 396 941,67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3 869,42 Prozent angewachsen.

Am 27.08.2024 erreichte LTC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 60,48 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Litecoin wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 137,03 USD.

